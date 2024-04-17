Батраков Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Неизвестно
Отец: Батраков Василий Иванович
Мать: не указана
Восприемник
04.03.1887 ст.
Лобаново, Пермский муниципальный район, Пермский край
В - у Василия Константиновича Батракова = племянник, сын брата Источник: ГАПК (ППК) Ф 37 Оп 6 Д 195 стр 10 № 12м
Смерть
Неизвестно