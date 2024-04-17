Батраков Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батраков Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1815 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батраков Василий Иванович

Мать: не указана

Восприемник
04.03.1887 ст.
Лобаново, Пермский муниципальный район, Пермский край
В - у Василия Константиновича Батракова = племянник, сын брата Источник: ГАПК (ППК) Ф 37 Оп 6 Д 195 стр 10 № 12м
Смерть
Неизвестно

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