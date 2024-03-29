Смирнова Агреппина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Вера Михайловна
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Саватий Михайлович
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1953