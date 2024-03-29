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Смирнова Агреппина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Смирнов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Николаевич

Большие Токташи, Аликовский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Вера Михайловна

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Николаевич

Большие Токташи, Аликовский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Саватий Михайлович

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Николаевич

Большие Токташи, Аликовский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Михаил Николаевич

Смерть
1953
Большие Токташи, Аликовский район, Чувашская Республика
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