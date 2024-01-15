Жаумбаев Данияр Пайзуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаумбаев Данияр Пайзуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЗЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1986

Отец: Жаумбаев Пайзулла Габдрашитович

Мать: Жаумбаева Альфия Тимербулатовна

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