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Жаумбаев Данияр Пайзуллович
Жаумбаев Данияр Пайзуллович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.09.1986
Пол
Мужской
Отец
Жаумбаев Пайзулла Габдрашитович
1962 г.р.
Мать
Жаумбаева (Хамидуллина) Альфия Тимербулатовна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЗЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1986
Отец:
Жаумбаев Пайзулла Габдрашитович
Мать:
Жаумбаева Альфия Тимербулатовна
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