Тимченко (Устименко) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимченко (Устименко) Александра Петровна

Тимченко (Устименко) Александра Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Устименко Петр Сергеевич

Мать: Устименко (Журба) Мария Евсеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимченко Александр

Отец ребёнка: Тимченко Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимченко Владимир

Отец ребёнка: Тимченко Виктор

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Пиньковская (Тимченко) Вера Викторовна

Отец ребёнка: Тимченко Виктор

Смерть
2012

Мы используем куки для улучшения работы сайта.