Тимченко (Устименко) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимченко Александр
Отец ребёнка: Тимченко Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимченко Владимир
Отец ребёнка: Тимченко Виктор
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Пиньковская (Тимченко) Вера Викторовна
Отец ребёнка: Тимченко Виктор
Смерть
2012