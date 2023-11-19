Галкин Виктор Кириллович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галкина Любовь Викторовна
Мать ребёнка: Галкина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галкина Михеева Галина Викторовна
Мать ребёнка: Галкина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галкина Татьяна
Рождение ребёнка
08.08.1957
Сын: Галкин Владимир Викторович
Мать ребёнка: Галкина Татьяна
Рождение ребёнка
10.10.1961
Сын: Галкин Александр Викторович
Мать ребёнка: Галкина Татьяна
Смерть
Неизвестно