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Галкин Виктор Кириллович

Место рождения

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галкин Кирилл Осипович

Мать: Галкина Знайкина Аксинья Григорьевна

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина Любовь Викторовна

Мать ребёнка: Галкина Татьяна

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина Михеева Галина Викторовна

Мать ребёнка: Галкина Татьяна

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галкина Татьяна

Рождение ребёнка
08.08.1957

Сын: Галкин Владимир Викторович

Мать ребёнка: Галкина Татьяна

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.10.1961

Сын: Галкин Александр Викторович

Мать ребёнка: Галкина Татьяна

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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