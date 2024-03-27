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Серых Иван

Место рождения

Свердловская обл., Исовский р-н, Павдинский с/с

Дата рождения

19.01.1909

Дата смерти

27.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1909

Отец: Серых Александр

Мать: Серых Анастасия

Свердловская обл., Исовский р-н, Павдинский с/с
Рождение ребёнка
22.07.1931

Сын: Серых Владимир

Мать ребёнка: Клавдия

п.Павда
Рождение ребёнка
13.11.1933

Сын: Серых Виктор

Мать ребёнка: Клавдия

п.Павда Свердловской обл.
Рождение ребёнка
1936

Сын: Серых Григорий

Мать ребёнка: Клавдия

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Клавдия

Военная служба
Неизвестно
Серых Иван Александрович Красноармеец __.__.1909 Свердловская обл., Исовский р-н, Павдинский с/с. Донесение о потерях Пропал без вести __.01.1942
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie59716380/
Смерть
27.02.1942
Похороны
Неизвестно
безвести пропавший
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