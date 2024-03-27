Серых Иван
Место рожденияСвердловская обл., Исовский р-н, Павдинский с/с
Дата рождения19.01.1909
Дата смерти27.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1909
Отец: Серых Александр
Мать: Серых Анастасия
Свердловская обл., Исовский р-н, Павдинский с/с
Рождение ребёнка
22.07.1931
Сын: Серых Владимир
Мать ребёнка: Клавдия
п.Павда
Рождение ребёнка
13.11.1933
Сын: Серых Виктор
Мать ребёнка: Клавдия
п.Павда Свердловской обл.
Рождение ребёнка
1936
Сын: Серых Григорий
Мать ребёнка: Клавдия
Военная служба
Неизвестно
Серых Иван Александрович Красноармеец __.__.1909 Свердловская обл., Исовский р-н, Павдинский с/с. Донесение о потерях Пропал без вести __.01.1942
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie59716380/
Смерть
27.02.1942
Похороны
Неизвестно
безвести пропавший