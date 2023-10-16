Мохов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Мохова Таисия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апполинария Ивановна
Мать ребёнка: Мохова Таисия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Мохова Таисия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно