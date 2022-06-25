Шиян Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиян Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиян Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шиян Григорий Алексеевич

Березовая Лука, Полтавська область
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шиян Григорий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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