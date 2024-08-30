Ступина-Воробьева (Макарова) Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтупина-Воробьева (Макарова) Елизавета Дмитриевна

Ступина-Воробьева (Макарова) Елизавета Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ступин-Воробьев Петр Иванович

Рождение ребёнка
16.11.1865

Сын: Ступин-Воробьев Иван Петрович

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Петр Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.11.1868

Сын: Ступин-Воробьев Николай Петрович

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Петр Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.12.1870

Сын: Ступин-Воробьев Василий Петрович

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Петр Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.