Ступина-Воробьева (Макарова) Елизавета Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.1865
Сын: Ступин-Воробьев Иван Петрович
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Петр Иванович
Рождение ребёнка
20.11.1868
Сын: Ступин-Воробьев Николай Петрович
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Петр Иванович
Рождение ребёнка
09.12.1870
Сын: Ступин-Воробьев Василий Петрович
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Петр Иванович