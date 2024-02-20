Туганова (Мамсурова) Малукка Касполатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганова (Мамсурова) Малукка Касполатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамсуров Касполат

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Марзаганова, Кантемирова Залихан

Отец ребёнка: Туганов Джамбот

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Абаева Сипа

Отец ребёнка: Туганов Джамбот

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туганов Джамбот

Смерть
Неизвестно
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