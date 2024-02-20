Туганова (Мамсурова) Малукка Касполатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мамсуров Касполат
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Марзаганова, Кантемирова Залихан
Отец ребёнка: Туганов Джамбот
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Абаева Сипа
Отец ребёнка: Туганов Джамбот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туганов Джамбот
Смерть
Неизвестно