Hopfe (Felzien) Marie Dora
женский, родилась 25.02.1891, Bird City, Cheyenne, Kansas, USA
умерла 01.04.1968, Viking, Alberta, Canada
ОтецFelzien Adam Fred04.10.1862 г.р.
МатьFelzien (Wieck) Magdalena Katherine29.10.1875 г.р.
Супруги
Hopfe Mathias Tye27.08.1886 г.р.
Дети
Hodam (Hopfe) Lavina Marie08.03.1911 г.р.
Bitzer (Hopfe) Hazel Luella12.05.1911 г.р.Показать еще 2
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Рождение
25.02.1891
Bird City, Cheyenne, Kansas, USA
Бракосочетание
25.12.1909
Муж: Hopfe Mathias Tye
USA
Рождение ребёнка
08.03.1911
Дочь: Hodam (Hopfe) Lavina Marie
Отец ребёнка: Hopfe Mathias Tye
Hairy Hill, Alberta, Canada
Рождение ребёнка
12.05.1911
Дочь: Bitzer (Hopfe) Hazel Luella
Отец ребёнка: Hopfe Mathias Tye
Strome, Alberta, Canada
Рождение ребёнка
20.01.1924
Сын: Hopfe Garnet (Tye) Garfield
Отец ребёнка: Hopfe Mathias Tye
Forestburg, Alberta, Canada
Рождение ребёнка
19.11.1925
Сын: Hopfe Warren Harding
Отец ребёнка: Hopfe Mathias Tye
Forestburg, Alberta, Canada
Смерть
01.04.1968
Viking, Alberta, Canada