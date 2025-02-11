Hopfe (Felzien) Marie Dora 25.02.1891 — найти родственников по фамилии на Familio

Hopfe (Felzien) Marie Dora

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 25.02.1891, Bird City, Cheyenne, Kansas, USA

умерла 01.04.1968, Viking, Alberta, Canada

Отец
Felzien Adam Fred04.10.1862 г.р.
Мать
Felzien (Wieck) Magdalena Katherine29.10.1875 г.р.
Супруги
Hopfe Mathias Tye27.08.1886 г.р.
Дети
Hodam (Hopfe) Lavina Marie08.03.1911 г.р.
Bitzer (Hopfe) Hazel Luella12.05.1911 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1891

Отец: Felzien Adam Fred

Мать: Felzien (Wieck) Magdalena Katherine

Bird City, Cheyenne, Kansas, USA

Бракосочетание
25.12.1909

Муж: Hopfe Mathias Tye

USA

Супруг(-а): Marie Dora Hopfe (Felzien)

Рождение ребёнка
08.03.1911

Дочь: Hodam (Hopfe) Lavina Marie

Отец ребёнка: Hopfe Mathias Tye

Hairy Hill, Alberta, Canada

Рождение ребёнка
12.05.1911

Дочь: Bitzer (Hopfe) Hazel Luella

Отец ребёнка: Hopfe Mathias Tye

Strome, Alberta, Canada

Рождение ребёнка
20.01.1924

Сын: Hopfe Garnet (Tye) Garfield

Отец ребёнка: Hopfe Mathias Tye

Forestburg, Alberta, Canada

Рождение ребёнка
19.11.1925

Сын: Hopfe Warren Harding

Отец ребёнка: Hopfe Mathias Tye

Forestburg, Alberta, Canada

Смерть
01.04.1968
Viking, Alberta, Canada

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