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Куликов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1955

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1955

Отец: Куликов Иван Федотович

Мать: Куликова (Новикова) Татьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова (Тухтабаева) Анисия Анваровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Берг Кристина

Мать ребёнка: Куликова (Тухтабаева) Анисия Анваровна

Рождение ребёнка
22.01.1991

Сын: Куликов Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Куликова (Тухтабаева) Анисия Анваровна

Рождение ребёнка
22.01.1991

Сын: Куликов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Куликова (Тухтабаева) Анисия Анваровна

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