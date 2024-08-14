Куликов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1955
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Берг Кристина
Мать ребёнка: Куликова (Тухтабаева) Анисия Анваровна
Рождение ребёнка
22.01.1991
Сын: Куликов Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Куликова (Тухтабаева) Анисия Анваровна
Рождение ребёнка
22.01.1991
Сын: Куликов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Куликова (Тухтабаева) Анисия Анваровна