Ермолаева Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева Агафья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1849

Дата смерти

03.09.1874 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СМ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Андрей Федорович

Рождение ребёнка
04.12.1869 ст.

Сын: Ермолаев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Ермолаев Андрей Федорович

Смерть
03.09.1874 ст.
Анновка, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
от паралича в 25 лет

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