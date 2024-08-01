Ермолаева Агафья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1849
Дата смерти03.09.1874 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1869 ст.
Сын: Ермолаев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Ермолаев Андрей Федорович
Смерть
03.09.1874 ст.
Анновка, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
от паралича в 25 лет