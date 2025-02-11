(Giesbrecht) Sara
женский, родилась 13.11.1806
умерла 23.03.1873
Супруги
Doerksen Jacob17.05.1804 г.р.
Дети
Doerksen Jacob30.08.1828 г.р.
Doerksen Johann Jacob28.05.1832 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.08.1827
Муж: Doerksen Jacob
Рождение ребёнка
30.08.1828
Сын: Doerksen Jacob
Отец ребёнка: Doerksen Jacob
Рождение ребёнка
28.05.1832
Отец ребёнка: Doerksen Jacob
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
28.02.1835
Дочь: Goertzen (Doerksen) Katerina J G
Отец ребёнка: Doerksen Jacob
Россия
Рождение ребёнка
06.04.1837
Сын: Doerksen Abram
Отец ребёнка: Doerksen Jacob
Рождение ребёнка
28.02.1839
Дочь: (Derksen) Sara
Отец ребёнка: Doerksen Jacob
Рождение ребёнка
05.03.1842
Дочь: (Derksen) Anna
Отец ребёнка: Doerksen Jacob
Рождение ребёнка
04.04.1844
Сын: Doerksen Heinrich
Отец ребёнка: Doerksen Jacob
Рождение ребёнка
23.08.1848
Отец ребёнка: Doerksen Jacob
Смерть
23.03.1873