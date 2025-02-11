(Giesbrecht) Sara 13.11.1806 — найти родственников по фамилии на Familio

(Giesbrecht) Sara

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 13.11.1806

умерла 23.03.1873

Супруги
Doerksen Jacob17.05.1804 г.р.
Дети
Doerksen Jacob30.08.1828 г.р.
Doerksen Johann Jacob28.05.1832 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.08.1827

Муж: Doerksen Jacob

Бракосочетание с: Sara GIESBRECHT

Рождение ребёнка
30.08.1828

Сын: Doerksen Jacob

Отец ребёнка: Doerksen Jacob

Рождение ребёнка
28.05.1832

Сын: Doerksen Johann Jacob

Отец ребёнка: Doerksen Jacob

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
28.02.1835

Дочь: Goertzen (Doerksen) Katerina J G

Отец ребёнка: Doerksen Jacob

Россия

Рождение ребёнка
06.04.1837

Сын: Doerksen Abram

Отец ребёнка: Doerksen Jacob

Рождение ребёнка
28.02.1839

Дочь: (Derksen) Sara

Отец ребёнка: Doerksen Jacob

Рождение ребёнка
05.03.1842

Дочь: (Derksen) Anna

Отец ребёнка: Doerksen Jacob

Рождение ребёнка
04.04.1844

Сын: Doerksen Heinrich

Отец ребёнка: Doerksen Jacob

Рождение ребёнка
23.08.1848

Сын: Doerksen Derksen Aron

Отец ребёнка: Doerksen Jacob

Смерть
23.03.1873

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