Saam Emilia
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Freund Ella
Отец ребёнка: Фрейнд Карл Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Freund Natalia
Отец ребёнка: Фрейнд Карл Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Freund Alexander
Отец ребёнка: Фрейнд Карл Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Freund Elena
Отец ребёнка: Фрейнд Карл Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Freund Martin
Отец ребёнка: Фрейнд Карл Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Freund Frida
Отец ребёнка: Фрейнд Карл Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Freund Lidia
Отец ребёнка: Фрейнд Карл Мартынович
Бракосочетание
Неизвестно