Saam Emilia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Saam Emilia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1930

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Freund Ella

Отец ребёнка: Фрейнд Карл Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Freund Natalia

Отец ребёнка: Фрейнд Карл Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Freund Alexander

Отец ребёнка: Фрейнд Карл Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Freund Elena

Отец ребёнка: Фрейнд Карл Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Freund Martin

Отец ребёнка: Фрейнд Карл Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Freund Frida

Отец ребёнка: Фрейнд Карл Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Freund Lidia

Отец ребёнка: Фрейнд Карл Мартынович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фрейнд Карл Мартынович

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