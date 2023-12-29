Зимницкий Геннадий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗимницкий Геннадий Алексеевич

Зимницкий Геннадий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1965

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1998 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Милиционер
Рождение ребёнка
08.07.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.08.1998

Сын: Зимницкий Артем Геннадиевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.