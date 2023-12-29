Зимницкий Геннадий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1965
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Милиционер
Рождение ребёнка
08.07.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.08.1998
Сын: Зимницкий Артем Геннадиевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно