Сошников Геннадий
мужской, родился 16.01.1905, д. Скорятиха Шуйский уезд, Владимирской губ. (РИ)
умер 23.01.1966, Шуя, Шуя, Ивановская область
ОтецСошников АлексейНеизвестно г.р.
МатьСошникова Любовь1877 г.р.
Супруги
Сошникова (Глазкова) Валентина06.02.1908 г.р.
Дети
Черепанина (Сошникова) Изабелла03.04.1931 г.р.
Сошников Юрий15.09.1932 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1905
Отец: Сошников Алексей
Мать: Сошникова Любовь
д. Скорятиха Шуйский уезд, Владимирской губ. (РИ)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1931
Дочь: Черепанина (Сошникова) Изабелла
Мать ребёнка: Сошникова (Глазкова) Валентина
Рождение ребёнка
15.09.1932
Сын: Сошников Юрий
Мать ребёнка: Сошникова (Глазкова) Валентина
Рождение ребёнка
25.09.1936
Дочь: Суслова (Сошникова) Ада
Мать ребёнка: Сошникова (Глазкова) Валентина
Рождение ребёнка
1939
Дочь: (Сошникова) Галина
Мать ребёнка: Сошникова (Глазкова) Валентина
Рождение ребёнка
21.07.1942
Дочь: Шишина (Сошникова) Галина
Мать ребёнка: Сошникова (Глазкова) Валентина
Рождение ребёнка
30.07.1945
Дочь: (Сошникова) Нина
Мать ребёнка: Сошникова (Глазкова) Валентина
Смерть
23.01.1966
Похороны
Неизвестно
Троицкое кладбище в г. Шуя Ивановской обл. (РФ)