Сошников Геннадий 16.01.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сошников Геннадий

Автор
ТФ
Фролова Т.

мужской, родился 16.01.1905, д. Скорятиха Шуйский уезд, Владимирской губ. (РИ)

умер 23.01.1966, Шуя, Шуя, Ивановская область

Отец
Сошников АлексейНеизвестно г.р.
Мать
Сошникова Любовь1877 г.р.
Супруги
Сошникова (Глазкова) Валентина06.02.1908 г.р.
Дети
Черепанина (Сошникова) Изабелла03.04.1931 г.р.
Сошников Юрий15.09.1932 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1905

Отец: Сошников Алексей

Мать: Сошникова Любовь

д. Скорятиха Шуйский уезд, Владимирской губ. (РИ)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сошникова (Глазкова) Валентина

Рождение ребёнка
03.04.1931

Дочь: Черепанина (Сошникова) Изабелла

Мать ребёнка: Сошникова (Глазкова) Валентина

Шуя, Шуя, Ивановская область

Рождение ребёнка
15.09.1932

Сын: Сошников Юрий

Мать ребёнка: Сошникова (Глазкова) Валентина

Шуя, Шуя, Ивановская область

Рождение ребёнка
25.09.1936

Дочь: Суслова (Сошникова) Ада

Мать ребёнка: Сошникова (Глазкова) Валентина

Шуя, Шуя, Ивановская область

Рождение ребёнка
1939

Дочь: (Сошникова) Галина

Мать ребёнка: Сошникова (Глазкова) Валентина

Шуя, Шуя, Ивановская область

Рождение ребёнка
21.07.1942

Дочь: Шишина (Сошникова) Галина

Мать ребёнка: Сошникова (Глазкова) Валентина

Шуя, Шуя, Ивановская область

Рождение ребёнка
30.07.1945

Дочь: (Сошникова) Нина

Мать ребёнка: Сошникова (Глазкова) Валентина

Шуя, Шуя, Ивановская область

Смерть
23.01.1966
Шуя, Шуя, Ивановская область

Причина смерти: Сердечный приступ

Похороны
Неизвестно
Троицкое кладбище в г. Шуя Ивановской обл. (РФ)

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