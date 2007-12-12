Асиновская Лилия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асиновская Лилия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.2007

Пол

Женский

Отец

1980 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.2007

Отец: Асиновский Иван

Мать: Минина Соня Александровна

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