Захаров Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Иванова Захарова Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Захарова Акулина
Рождение ребёнка
27.09.1926
Сын: Захаров Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Захарова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Редько Матрёна Михайловна
Мать ребёнка: Захарова Акулина
Смерть
Неизвестно