Хисамутдинов Вов Гариф Гатьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисамутдинов Вов Гариф Гатьянович

Место рождения

д.Буриказганово, Стерлитамакской вол.Уфимской губ

Дата рождения

15.09.1912

Дата смерти

15.06.1997

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1912

Отец: Хисамутдинов Гатиятулла Мулла? Рахматуллович

Мать: Хисамутдинова (Рахметуллина) Гульнафиса Зиганурова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хисамутдинова (Юнусова) Мадина Самигуловна

Работа или профессия
Неизвестно
рабочий Колпино
Место жительства
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Хисамутдинов Гариф Гатьянович В архив Дата рождения __.__.1912 Место рождения Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н, д. Буриказган Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО К... Показать все
Рождение ребёнка
09.01.1944

Сын: Хисамутдинов Рашит Гарифович

Мать ребёнка: Хисамутдинова (Юнусова) Мадина Самигуловна

Рождение ребёнка
25.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хисамутдинова (Юнусова) Мадина Самигуловна

Рождение ребёнка
12.09.1948

Сын: Хисамутдинов Анвар Гарифович

Мать ребёнка: Хисамутдинова (Юнусова) Мадина Самигуловна

Смерть
15.06.1997

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