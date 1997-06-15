Хисамутдинов Вов Гариф Гатьянович
Место рожденияд.Буриказганово, Стерлитамакской вол.Уфимской губ
Дата рождения15.09.1912
Дата смерти15.06.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1912
Отец: Хисамутдинов Гатиятулла Мулла? Рахматуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий Колпино
Место жительства
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Хисамутдинов Гариф Гатьянович В архив Дата рождения __.__.1912 Место рождения Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н, д. Буриказган Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО К... Показать все
Рождение ребёнка
09.01.1944
Сын: Хисамутдинов Рашит Гарифович
Мать ребёнка: Хисамутдинова (Юнусова) Мадина Самигуловна
Рождение ребёнка
25.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хисамутдинова (Юнусова) Мадина Самигуловна
Рождение ребёнка
12.09.1948
Сын: Хисамутдинов Анвар Гарифович
Мать ребёнка: Хисамутдинова (Юнусова) Мадина Самигуловна
Смерть
15.06.1997