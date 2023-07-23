Чапурина Светлана Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чапурина Светлана Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1977

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1977

Отец: Пырко Петр Васильевич

Мать: Пырко Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
20.05.2000

Сын: Чапурин Владислав Павлович

Отец ребёнка: Чапурин Павел Германович

Рождение ребёнка
09.12.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чапурин Павел Германович

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