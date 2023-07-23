Чапурина Светлана Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1977
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1977
Отец: Пырко Петр Васильевич
Мать: Пырко Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
20.05.2000
Сын: Чапурин Владислав Павлович
Отец ребёнка: Чапурин Павел Германович
Рождение ребёнка
09.12.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чапурин Павел Германович