Грибкова Наталья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Грибков Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1863
Дочь: (Грибкова) Анна Степанова
Отец ребёнка: Грибков Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
28.02.1865 ст.
Отец ребёнка: Грибков Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1866 ст.
Сын: Грибков Александр Степанов
Отец ребёнка: Грибков Степан Григорьевич
Смерть
1893