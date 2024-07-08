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Грибкова Наталья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

1893

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибков Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Грибков Трофим Степанов

Отец ребёнка: Грибков Степан Григорьевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1863

Дочь: (Грибкова) Анна Степанова

Отец ребёнка: Грибков Степан Григорьевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.02.1865 ст.

Сын: Грибков Василий Степанов

Отец ребёнка: Грибков Степан Григорьевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1866 ст.

Сын: Грибков Александр Степанов

Отец ребёнка: Грибков Степан Григорьевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1893
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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