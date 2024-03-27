Мухамедшин Ахмет Зарипович
Место рожденияс.Чингирлау, Чингирлаевский район, Оренбурская губерния
Дата рождения1912
Дата смерти22.10.1993
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
с.Чингирлау, Чингирлаевский район, Оренбурская губерния
Рождение ребёнка
1937
Сын: Мухаметшин Рашид (Петя) Фаритович
Мать ребёнка: Мухаметшина Елена Первая Жена
г.Молодогвардейск, Луганская область, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1946
Сын: Мухаметшин Вали (Володя) Фаритович
Мать ребёнка: Мухаметшина Елена Первая Жена
г.Молодогвардейск, Луганская область, Украинская ССР
Рождение ребёнка
18.04.1951
с.Ермолаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
12.09.1957
с.Ермолаево Куюргазинского района БАССР
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
с.Ермолаево, Куюргазинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
с.Ермолаево, Куюргазинский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Мухамедшин Ахмет Зарипович Записи из военкоматов Дата рождения: __.__.1912 Место рождения: с. Чингирлау Чингирлавский район Наименование военкомата: Куюргазинским РВК Дата призыва: 05.01.1942 Воинское звание: рядовой
Мухамедшин Ахмет Зарипович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1912Башкирская АССР, Куюргазинский р-н, п. Ермолаево. Юбилейная картотека
Смерть
22.10.1993
с.Ермолаево Куюргазинского района РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Ермолаево Куюргазинского района РБ РФ