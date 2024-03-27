Мухамедшин Ахмет Зарипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамедшин Ахмет Зарипович

Место рождения

с.Чингирлау, Чингирлаевский район, Оренбурская губерния

Дата рождения

1912

Дата смерти

22.10.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1921 г.р.

Дети

1937 г.р.
1946 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Мухаметшин Зарип Гарибович

Мать: Мухаметшина Салиха Дочь Муллы Самасовна

с.Чингирлау, Чингирлаевский район, Оренбурская губерния
Рождение ребёнка
1937

Сын: Мухаметшин Рашид (Петя) Фаритович

Мать ребёнка: Мухаметшина Елена Первая Жена

г.Молодогвардейск, Луганская область, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1946

Сын: Мухаметшин Вали (Володя) Фаритович

Мать ребёнка: Мухаметшина Елена Первая Жена

г.Молодогвардейск, Луганская область, Украинская ССР
Рождение ребёнка
18.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметшина Мунзима Бахтигареевна

с.Ермолаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
12.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметшина Мунзима Бахтигареевна

с.Ермолаево Куюргазинского района БАССР
Развод
Неизвестно

Жена: Мухаметшина Елена Первая Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухаметшина Елена Первая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметшина Мунзима Бахтигареевна

с.Ермолаево, Куюргазинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметшина Мунзима Бахтигареевна

с.Ермолаево, Куюргазинский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухаметшина Мунзима Бахтигареевна

Военная награда
Неизвестно
Мухамедшин Ахмет Зарипович Записи из военкоматов Дата рождения: __.__.1912 Место рождения: с. Чингирлау Чингирлавский район Наименование военкомата: Куюргазинским РВК Дата призыва: 05.01.1942 Воинское звание: рядовой
Мухамедшин Ахмет Зарипович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1912Башкирская АССР, Куюргазинский р-н, п. Ермолаево. Юбилейная картотека
Смерть
22.10.1993
с.Ермолаево Куюргазинского района РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Ермолаево Куюргазинского района РБ РФ
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