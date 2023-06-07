Федор Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1840
Жена: Евдокия Антонова
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия Федорова
Мать ребёнка: Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Федорова
Мать ребёнка: Евдокия Антонова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной г-д Хлебникова и (после 1829г.) Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1850