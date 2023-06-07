Федор Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1840

Жена: Евдокия Антонова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия Федорова

Мать ребёнка: Евдокия Антонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Федорова

Мать ребёнка: Евдокия Антонова

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной г-д Хлебникова и (после 1829г.) Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1850
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