Прасковья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Авксентий Антипов
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Евдокея Авксентьева
Отец ребёнка: Авксентий Антипов
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Иван Авксентьев
Отец ребёнка: Авксентий Антипов
Смерть
Неизвестно