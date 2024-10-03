Прасковья Семенова Около 1771 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прасковья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Около 1792 г.р.
Около 1798 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авксентий Антипов

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Евдокея Авксентьева

Отец ребёнка: Авксентий Антипов

Ольховец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Иван Авксентьев

Отец ребёнка: Авксентий Антипов

Ольховец, Шаховская, Московская область
Смерть
Неизвестно

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