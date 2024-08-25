Никифорова Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: (Никифорова) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Никифоров Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Никифоров Павел Федорович

Отец ребёнка: Никифоров Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
05.11.1913

Сын: Никифоров Михаил Федорович

Отец ребёнка: Никифоров Федор Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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