Никифорова Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: (Никифорова) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Никифоров Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Никифоров Павел Федорович
Отец ребёнка: Никифоров Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
05.11.1913
Сын: Никифоров Михаил Федорович
Отец ребёнка: Никифоров Федор Афанасьевич
Смерть
Неизвестно