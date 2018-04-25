Макеев Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1972
Дата смерти25.04.2018
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1972
Отец: Макеев Василий Матвеевич
Мать: Панина Людмила Егоровна
Рождение ребёнка
31.12.1997
Дочь: Макеева Карина Алексеевна
Мать ребёнка: Горпинич Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
28.02.2007
Дочь: Макеева Лина Алексеевна
Мать ребёнка: Горпинич Наталья Николаевна
Смерть
25.04.2018