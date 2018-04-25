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Макеев Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1972

Дата смерти

25.04.2018

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1972

Отец: Макеев Василий Матвеевич

Мать: Панина Людмила Егоровна

Рождение ребёнка
31.12.1997

Дочь: Макеева Карина Алексеевна

Мать ребёнка: Горпинич Наталья Николаевна

Сегежа, Сегежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
28.02.2007

Дочь: Макеева Лина Алексеевна

Мать ребёнка: Горпинич Наталья Николаевна

Сегежа, Сегежский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
25.04.2018

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