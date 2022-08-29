Лариса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Дмитрий Евгеньевич
Отец ребёнка: Чекалкин Евгений Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Андрей Евгеньевич
Отец ребёнка: Чекалкин Евгений Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Шунина (Чекалкина) Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Чекалкин Евгений Андреевич
Рождение ребёнка
1970
Дочь: (Чекалкина) Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Чекалкин Евгений Андреевич