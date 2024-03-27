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Минагулов Муллахмет

Место рождения

д.Абдульменево Удмуртия

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

Жена

1897 г.р.

Дети

1916 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Минагулов Ягофар

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минагулова (Деветьярова) Латифа

Рождение ребёнка
17.09.1916

Дочь: Габдеева (Минагулова) Магсума

Мать ребёнка: Минагулова (Деветьярова) Латифа

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Заитова (Минагулова) Нажия

Мать ребёнка: Минагулова (Деветьярова) Латифа

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минагулова (Деветьярова) Латифа

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минагулова (Деветьярова) Латифа

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минагулова (Деветьярова) Латифа

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минагулова (Деветьярова) Латифа

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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