Балабаева Пелагея Климовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балабаева Пелагея Климовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1904

Дата смерти

11.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1904

Отец: Клим (Иван)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1925

Сын: Балабаев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Балабаев Григорий Евдокимович

Балабаевка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.03.1928

Сын: Балабаев Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Балабаев Григорий Евдокимович

Смерть
11.07.1980
Похороны
Неизвестно
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Городковское кладбище

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