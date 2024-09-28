Балабаева Пелагея Климовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1904
Дата смерти11.07.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1904
Отец: Клим (Иван)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1925
Сын: Балабаев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Балабаев Григорий Евдокимович
Балабаевка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.03.1928
Сын: Балабаев Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Балабаев Григорий Евдокимович
Смерть
11.07.1980
Похороны
Неизвестно
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Городковское кладбище