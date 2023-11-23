Антонова Евдокия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Источники: ГАЯО ф.100 оп.8 д.440 ГАЯО ф.230 оп.1 д.5946 ГАЯО ф.230 оп.1 д.12488 ГАЯО ф.230 оп.6 д.122 Ростовский филиал ГАЯО ф.120 оп.1 д.173 Ростовский филиал ГАЯО ф.196 оп.1 д.15740
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Антонова) Екатерина Агафонова
Отец ребёнка: Антонов Агафон Николаев
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Антонова) Евдокия Агафонова
Отец ребёнка: Антонов Агафон Николаев
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Антонова) Ольга Агафонова
Отец ребёнка: Антонов Агафон Николаев
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Антонова) Дарья Агафонова
Отец ребёнка: Антонов Агафон Николаев
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Антонова) Любовь Агафонова
Отец ребёнка: Антонов Агафон Николаев
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Антонова) Татьяна Агафонова
Отец ребёнка: Антонов Агафон Николаев
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Антонов Агафон Николаев
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Антонов Агафон Николаев
Источники: ГАЯО ф.230 оп.1 д.12488 ГАЯО ф.230 оп.2 д.1926
Смерть
Неизвестно