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Антонова Евдокия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Источники: ГАЯО ф.100 оп.8 д.440 ГАЯО ф.230 оп.1 д.5946 ГАЯО ф.230 оп.1 д.12488 ГАЯО ф.230 оп.6 д.122 Ростовский филиал ГАЯО ф.120 оп.1 д.173 Ростовский филиал ГАЯО ф.196 оп.1 д.15740
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Агафон Николаев

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Антонова) Екатерина Агафонова

Отец ребёнка: Антонов Агафон Николаев

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Антонова) Евдокия Агафонова

Отец ребёнка: Антонов Агафон Николаев

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Антонова) Ольга Агафонова

Отец ребёнка: Антонов Агафон Николаев

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Антонова) Дарья Агафонова

Отец ребёнка: Антонов Агафон Николаев

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Антонова) Любовь Агафонова

Отец ребёнка: Антонов Агафон Николаев

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Антонова) Татьяна Агафонова

Отец ребёнка: Антонов Агафон Николаев

Рождение ребёнка
1828

Сын: Антонов Василий Агафонов

Отец ребёнка: Антонов Агафон Николаев

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кедров Дмитрий Агафонов

Отец ребёнка: Антонов Агафон Николаев

Источники: ГАЯО ф.230 оп.1 д.12488 ГАЯО ф.230 оп.2 д.1926
Смерть
Неизвестно

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