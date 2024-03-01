Шапкин Петр Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкин Петр Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Шапкин Емельян Федорович

Мать: Шапкина Дарья

Рождение ребёнка
04.05.1818

Сын: Шапкин Иван Петрович

Мать ребёнка: Шапкина Параскева Вавиловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Шапкин Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1820

Сын: Шапкин Иван Петрович

Мать ребёнка: Шапкина Параскева Вавиловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкина Параскева Вавиловна

Смерть
Неизвестно
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