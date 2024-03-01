Шапкин Петр Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Шапкин Емельян Федорович
Мать: Шапкина Дарья
Рождение ребёнка
04.05.1818
Сын: Шапкин Иван Петрович
Мать ребёнка: Шапкина Параскева Вавиловна
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Шапкин Иван Петрович
Рождение ребёнка
02.09.1820
Сын: Шапкин Иван Петрович
Мать ребёнка: Шапкина Параскева Вавиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно