Пелагея Терентьева 1794 — найти родственников по фамилии на Familio

Пелагея Терентьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1794

умерла Неизвестно

Супруги
Матвей Гаврилов1793 г.р.
Дети
Луньков Фёдор Матвеев1831 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Гаврилов

Рождение ребёнка
1831

Сын: Луньков Фёдор Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Гаврилов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

72

Смерть
Неизвестно

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