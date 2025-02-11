Пелагея Терентьева
женский, родилась 1794
умерла Неизвестно
Супруги
Матвей Гаврилов1793 г.р.
Дети
Луньков Фёдор Матвеев1831 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Гаврилов
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Матвей Гаврилов
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно