Хаит Анатолий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1937
Дата смерти19.11.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1964
Дочь: Шувалова Алла Анатольевна
Мать ребёнка: Бузоверова Тамара Моисеева
Рождение ребёнка
10.12.1974
Сын: Бузоверов Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Бузоверова Тамара Моисеева
Смерть
19.11.2004