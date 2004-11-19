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Хаит Анатолий Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1937

Дата смерти

19.11.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1937

Отец: Хаит Иосиф Григорьевич

Мать: Бобовникова Бэлла Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бузоверова Тамара Моисеева

Рождение ребёнка
12.07.1964

Дочь: Шувалова Алла Анатольевна

Мать ребёнка: Бузоверова Тамара Моисеева

Рождение ребёнка
10.12.1974

Сын: Бузоверов Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Бузоверова Тамара Моисеева

Смерть
19.11.2004

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