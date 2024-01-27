Заяц Иулитта Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаяц Иулитта Алексеевна

Заяц Иулитта Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Заяц Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кращук Иван

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кращук Савва Семёнович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Кращук Петр Саввович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.09.1916

Сын: Кращук Фёдор Савельевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1923

Сын: Кращук Александр Савельевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1925

Сын: Кращук Максим Савельевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.