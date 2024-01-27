Заяц Иулитта Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Заяц Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кращук Иван
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916
Сын: Кращук Петр Саввович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.09.1916
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1923
Сын: Кращук Александр Савельевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно