Порватов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение ребёнка
16.03.1850 ст.
Мать ребёнка: Порватова Евдокия Ивановна
Александровка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
По данным метрики, Макарий является незаконнорожденным сыном у Евдокии Ивановны Порватовой по мужу (солдатки) Восприемники: Кондрата Велькина сына Никиты крестьянская жена Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Потапова Татиана Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Порватова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Порватов Игнатий Иванович
Смерть
Неизвестно