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Порватов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1850 ст.

Сын: Порватов Макар Иванович

Мать ребёнка: Порватова Евдокия Ивановна

Александровка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
По данным метрики, Макарий является незаконнорожденным сыном у Евдокии Ивановны Порватовой по мужу (солдатки) Восприемники: Кондрата Велькина сына Никиты крестьянская жена Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Потапова Татиана Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Порватова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Порватова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порватов Игнатий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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