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Стародубцев Игнат

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Стародубцев Иван

Мать: ?

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1712

Сын: Стародубцев Артем

Мать ребёнка: Стародубцева ?

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Стародубцев Мирон (Ларион)

Мать ребёнка: Стародубцева ?

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Стародубцев Семен

Мать ребёнка: Стародубцева ?

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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