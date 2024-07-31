Стародубцев Игнат
Место рождения
Дата рождения1694
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: Стародубцев Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
1712
Сын: Стародубцев Артем
Мать ребёнка: Стародубцева ?
Рождение ребёнка
1729
Сын: Стародубцев Мирон (Ларион)
Мать ребёнка: Стародубцева ?
Рождение ребёнка
1730
Сын: Стародубцев Семен
Мать ребёнка: Стародубцева ?
Смерть
Неизвестно