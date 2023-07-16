Малиновский Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малиновская Людмила Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
1938
Военная награда
31.08.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
12.02.1945
Второй Орден Красной Звезды
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
1978