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Малиновский Яков Иванович

Место рождения

Горьковка, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Горьковка, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малиновская Людмила Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
1938
Военная награда
31.08.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
12.02.1945
Второй Орден Красной Звезды
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
1978

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