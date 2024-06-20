Коблов Семен Ильин 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКоблов Семен Ильин

Коблов Семен Ильин

Место рождения

Игнатово, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

После 1901

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Коблов Илья Гуреев

Мать: Евдокия Платонова

Игнатово, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Коблов Викул Семенович

Мать ребёнка: Коблова Анна Пахомова

Игнатово, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Коблов Яков Семенович

Мать ребёнка: Коблова Анна Пахомова

Игнатово, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
02.10.1877

Сын: Коблов Трофим Семенович

Мать ребёнка: Коблова Анна Пахомова

Игнатово, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: (Коблова) Матрена Семеновна

Мать ребёнка: Коблова Анна Пахомова

Игнатово, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
После 1901

Мы используем куки для улучшения работы сайта.