Коблов Семен Ильин
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиПосле 1901
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Коблов Илья Гуреев
Мать: Евдокия Платонова
Рождение ребёнка
Около 1868
Мать ребёнка: Коблова Анна Пахомова
Рождение ребёнка
Около 1874
Мать ребёнка: Коблова Анна Пахомова
Рождение ребёнка
02.10.1877
Мать ребёнка: Коблова Анна Пахомова
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: (Коблова) Матрена Семеновна
Мать ребёнка: Коблова Анна Пахомова
Смерть
После 1901