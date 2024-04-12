Хмелева Дарья Симеоновна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
21.09.1886
Отец ребёнка: Хмелев Павел Наумович
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-149,зап-49
Рождение ребёнка
?.06.1889
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Хмелев Павел Наумович
Россия Х
Рождение ребёнка
1899
Сын: Хмелев Петр Павлович
Отец ребёнка: Хмелев Павел Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно