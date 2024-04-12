Хмелева Дарья Симеоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелева Дарья Симеоновна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1886

Сын: Хмелев Кондрат Павлович

Отец ребёнка: Хмелев Павел Наумович

ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-149,зап-49
Рождение ребёнка
?.06.1889

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Хмелев Павел Наумович

Россия Х
Рождение ребёнка
1899

Сын: Хмелев Петр Павлович

Отец ребёнка: Хмелев Павел Наумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмелев Павел Наумович

Смерть
Неизвестно
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