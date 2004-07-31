Перьков Юрий Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перьков Юрий Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.2004

Пол

Мужской

Отец

1965 г.р.

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.2004

Отец: Перьков Олег Анатольевич

Мать: Перькова Марина Николаевна

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