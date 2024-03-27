Галеев Вильдан Галеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галеева (Ибраева) Суфия
Рождение ребёнка
14.11.1932
Рождение ребёнка
06.02.1938
Рождение ребёнка
12.06.1939
Смерть
Неизвестно