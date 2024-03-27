Галеев Вильдан Галеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалеев Вильдан Галеевич

Галеев Вильдан Галеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галеева (Ибраева) Суфия

Рождение ребёнка
14.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галеева (Ибраева) Суфия

Рождение ребёнка
06.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галеева (Ибраева) Суфия

Рождение ребёнка
12.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галеева (Ибраева) Суфия

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.