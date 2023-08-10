Зуева Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева Наталья Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириченко Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
09.05.1998

Дочь: Кириченко Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Кириченко Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
02.09.2002

Дочь: Кириченко Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Кириченко Алексей Николаевич

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