Зуева Наталья Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1998
Дочь: Кириченко Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Кириченко Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
02.09.2002
Дочь: Кириченко Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Кириченко Алексей Николаевич