Горячев Виктор Сергеевич 03.05.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горячев Виктор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1914

Отец: Горячева Сергей Арсентьевич

Мать: Соколова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
01.07.1942

Дочь: Егорова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Сидоренкова Александра Антоновна

Рождение ребёнка
13.02.1945

Сын: Горячев Анотолий Викторович

Мать ребёнка: Сидоренкова Александра Антоновна

Рождение ребёнка
09.06.1947

Сын: Горячев Сергей Викторович

Мать ребёнка: Сидоренкова Александра Антоновна

Рождение ребёнка
08.08.1950

Дочь: Горячева Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Сидоренкова Александра Антоновна

Рождение ребёнка
05.10.1954

Дочь: Горячева Мария Викторовна

Мать ребёнка: Сидоренкова Александра Антоновна

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