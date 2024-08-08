Мамаев Иван Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамаев Иван Петров

Мамаев Иван Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаев Параскева Николаева

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1904

Сын: Мамаев Анатолий Иванов

Мать ребёнка: Мамаев Параскева Николаева

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.