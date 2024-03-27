Сюндюков Батыргарей Саитгареевич
Место рожденияс.Буздяк Буздякского района БАССР
Дата рождения1883
Дата смерти1954
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Рождение ребёнка
1909
Сын: Syundyukov Ibragim
Мать ребёнка: (Яфаева) Фатыма Сайфитдиновна
Рождение ребёнка
12.10.1911
Дочь: Yangurazova (Syundyukova) Fatkhiya
Мать ребёнка: (Яфаева) Фатыма Сайфитдиновна
Рождение ребёнка
?.10.1914
Сын: Сюндюков Усман Старшина Батыргареевич
Мать ребёнка: (Яфаева) Фатыма Сайфитдиновна
Рождение ребёнка
25.12.1918
Сын: Syundyukov Galie
Мать ребёнка: (Яфаева) Фатыма Сайфитдиновна
Рождение ребёнка
11.11.1920
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1933
Смерть
1954