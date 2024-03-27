Сюндюков Батыргарей Саитгареевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюндюков Батыргарей Саитгареевич

Место рождения

с.Буздяк Буздякского района БАССР

Дата рождения

1883

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

1909 г.р.
1911 г.р.
1914 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Сюндюков Саитгарей Галиевич

Мать: (Талибекова) Рахима Бикбулатовна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Syundyukov Ibragim

Мать ребёнка: (Яфаева) Фатыма Сайфитдиновна

Рождение ребёнка
12.10.1911

Дочь: Yangurazova (Syundyukova) Fatkhiya

Мать ребёнка: (Яфаева) Фатыма Сайфитдиновна

Рождение ребёнка
?.10.1914

Сын: Сюндюков Усман Старшина Батыргареевич

Мать ребёнка: (Яфаева) Фатыма Сайфитдиновна

Рождение ребёнка
25.12.1918

Сын: Syundyukov Galie

Мать ребёнка: (Яфаева) Фатыма Сайфитдиновна

Рождение ребёнка
11.11.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Яфаева) Фатыма Сайфитдиновна

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Яфаева) Фатыма Сайфитдиновна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Яфаева) Фатыма Сайфитдиновна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Яфаева) Фатыма Сайфитдиновна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Яфаева) Фатыма Сайфитдиновна

Смерть
1954

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