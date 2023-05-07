Федулов Александр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1951
Рождение ребёнка
До 19.08.1980
Дочь: Есипова Лариса Александровна
Мать ребёнка: Федулова Светлана
Рождение ребёнка
09.07.1981
Сын: Федулов Александр Александрович
Мать ребёнка: Федулова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федулова Светлана
Смерть
Неизвестно