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Федулов Александр Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1951

Отец: Федулов Георгий Петрович

Мать: Федулова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
До 19.08.1980

Дочь: Есипова Лариса Александровна

Мать ребёнка: Федулова Светлана

Рождение ребёнка
09.07.1981

Сын: Федулов Александр Александрович

Мать ребёнка: Федулова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федулова Светлана

Смерть
Неизвестно
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