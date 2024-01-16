Сошенко Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Сошенко Иван
Мать: Матрона Антоновна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Сошенко Василий Николаевич
Мать ребёнка: Марфа Кирилловна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Марфа Кирилловна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Фёкла Николаевна
Мать ребёнка: Марфа Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Кирилловна
Смерть
Неизвестно