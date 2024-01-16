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Сошенко Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Сошенко Иван

Мать: Матрона Антоновна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Сошенко Василий Николаевич

Мать ребёнка: Марфа Кирилловна

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Марфа Кирилловна

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Фёкла Николаевна

Мать ребёнка: Марфа Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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