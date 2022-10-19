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Агафья Васильева

Место рождения

Вишняково, Богородский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вишняково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
01.10.1834

Муж: Ленков Андрей Яковлев

Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
13.10.1835

Сын: Ленков Яков Андреев

Отец ребёнка: Ленков Андрей Яковлев

Вишняково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
15.01.1838

Дочь: (Ленкова) Ксения Андреева

Отец ребёнка: Ленков Андрей Яковлев

Вишняково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
22.02.1840

Дочь: (Ленкова) Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Ленков Андрей Яковлев

Вишняково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
19.07.1843

Дочь: (Ленкова) Олимпиада Андреевна

Отец ребёнка: Ленков Андрей Яковлев

Вишняково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
10.02.1846

Сын: Ленков Федор Андреев

Отец ребёнка: Ленков Андрей Яковлев

Вишняково, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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