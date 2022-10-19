Агафья Васильева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1834
Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
13.10.1835
Сын: Ленков Яков Андреев
Отец ребёнка: Ленков Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
15.01.1838
Дочь: (Ленкова) Ксения Андреева
Отец ребёнка: Ленков Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
22.02.1840
Дочь: (Ленкова) Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Ленков Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
19.07.1843
Дочь: (Ленкова) Олимпиада Андреевна
Отец ребёнка: Ленков Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
10.02.1846
Сын: Ленков Федор Андреев
Отец ребёнка: Ленков Андрей Яковлев
Смерть
Неизвестно