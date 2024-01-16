Надуялова (Заскирева) Евдокия Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Бракосочетание
09.02.1886 ст.
Тауш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК 719-8-745 Поручители: Феодор Иванов Надуялов, Трофим Иванов Надуялов, Антип Стефанов Ефимовских, деревни Каменки Феодор Ларионов Заскирев
Рождение
1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Каменка Уинского прихода, Пермской губернии
Рождение ребёнка
10.01.1888 ст.
Дочь: (Надуялова) Марфа Кельсиева
Отец ребёнка: Надуялов Кельсий Данилов
ГАПК 719-8-785 восприемник: крестьянская жена Акилина Нестерова Ефимовских
Рождение ребёнка
25.02.1892 ст.
Сын: Надуялов Василий Кельсиев
Отец ребёнка: Надуялов Кельсий Данилов
ГАПК 719-8-809 восприемник : деревни Новый Брод крестьянин Зиновий Корнилиев Завражных
Рождение ребёнка
15.10.1901 ст.
Сын: Надуялов Александр Кельсиев
Отец ребёнка: Надуялов Кельсий Данилов
ГАПК 719-8-895а восприемник: родителям сын Василий
Смерть
Неизвестно