Надуялова (Заскирева) Евдокия Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надуялова (Заскирева) Евдокия Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.02.1886 ст.

Муж: Надуялов Кельсий Данилов

Тауш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК 719-8-745 Поручители: Феодор Иванов Надуялов, Трофим Иванов Надуялов, Антип Стефанов Ефимовских, деревни Каменки Феодор Ларионов Заскирев
Рождение
1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Каменка Уинского прихода, Пермской губернии
Рождение ребёнка
10.01.1888 ст.

Дочь: (Надуялова) Марфа Кельсиева

Отец ребёнка: Надуялов Кельсий Данилов

Брод, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК 719-8-785 восприемник: крестьянская жена Акилина Нестерова Ефимовских
Рождение ребёнка
25.02.1892 ст.

Сын: Надуялов Василий Кельсиев

Отец ребёнка: Надуялов Кельсий Данилов

Брод, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК 719-8-809 восприемник : деревни Новый Брод крестьянин Зиновий Корнилиев Завражных
Рождение ребёнка
15.10.1901 ст.

Сын: Надуялов Александр Кельсиев

Отец ребёнка: Надуялов Кельсий Данилов

Брод, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК 719-8-895а восприемник: родителям сын Василий
Смерть
Неизвестно

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